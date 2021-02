Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a produs, in aceasta dimineața, pe drumul european E70, la ieșirea din localitatea Remetea Mare, spre Timișoara. Pompierii au intrat in alerta, in jurul orei 08:25, cand a fost primit apelul la 112. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție…

- Politistii din Valcea au retinut o femeie care a incercat sa retraga suma de 18.000 de lei din contul unei persoane, folosind un act de identitate fals. Cazul a ajuns in atentia autoritatilor dupa ce angajatii unitatii bancare au anuntat Politia. Potrivit unui comunicat dat publicitatii vineri…

- Accident grav, vineri seara, in localitatea Puiești, pe DJ 202. O femeie din localitate care se deplasa cu bicicleta pe șosea a fost izbita de un autoturism condus de un șofer de numai 19 ani, de asemenea localnic. Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus de acesta dinspre…

- Accident duminica dupa-seara, dupa DN 1, zona Extaz, accident rutier pe fondul neacordarii de prioritate auto dupa ce soferul unui autoturism a patruns din Selimbar in drumul national fara sa acorde prioritate.

- Rata de infectare cu coronavirus crește, din nou, la Remetea Mare ajungand la 11,78 dupa ce ieri a fost de 11,08. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Timișoara –5,35; Ciacova – 4,56; Faget – 4,15; Recaș – 5,33, Belinț – 4,34; Bogda-9,65, Bucovaț – 5,67;…

- O femeie a fost ranita, miercuri seara, și transportata ulterior la spital, dupa ce mașina in care se afla a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism. Articolul Impact frontal la Florești. O femeie ranita – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Vineri, 20 noiembrie, in jurul orei 13.40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Carei au fost sesizați cu privire la faptul ca in localitatea Petrești, a avut loc un accident rutier. In urma primelor cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un conducator auto,…