Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina, printr-un apel la 112 efectuat puțin inainte de miezul zilei, la un accident rutier produs in Lugoj. In coliziune au fost implicate o mașina și o duba aflate in tranzit, dar și o mașina parcata la marginea drumului. „La fața locului s-au deplasat…

- O femeie, in varsta de 31 de ani, a condus un autoturism pe DJ 593, dinspre Peciu Nou spre Parța, iar la intersecție cu un drum agricol, a efectuat virajul la stanga, fara a se asigura, moment in care a fost lovita din spate de un autovehicul, condus de un barbat, in varsta de 63 de ani, care era angajat…

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza, pe DN 69, șoseaua care leaga Timișoara de Arad. O șoferița care intenționa sa vireze la stanga pe un drum secundar nu s-a asigurat corespunzator și a intrat in colizune cu un autoturism care circula in aceeași direcție de mers și care intrase in depașire.…

- In urma cu 20 de minute s-a produs un accident rutier pe centura Valcele-Apahida in zona OMV. Pe ruta respectiva au loc multe accidente rutiere care au la baza fie neadaptarea vitezei la condițiile de drum, neacordarea de prioritate sau nepastrarea distanței corespunzatoare intre autovehicule. Revenim…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la intrarea in Deva dinspre Mintia. Conform ISU Hunedoara, in coliziune au fost implicate doua autoturisme și un microbuz, iar cinci persoane au fost ranite. „Echipajele operative din cadrul Detașamentului Deva cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala…

- Accident de circulație in aceasta seara, in jurul orei 19:00, pe strada Calan din Timișoara, in urma caruia doua persoane au fost ranite. „La ieșirea de pe calea de acces a unui imobil, situat pe strada Calan din municipiul Timișoara, un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, a intrat…

- O romanca de 63 de ani a murit și alte șase persoane au fost ranite dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un terasament și s-a rasturnat. Femeile lucrau ca ingrijitoare de batrani in Austria și se intorceau in Romania cand s-a intamplat tragedia. Potrivit poliției austriece, mașina inmatriculata…

- GRAV… La Șuletea, un baiat de 17 ani a fost in dupa amiaza zilei de 22 August, victima unui accident nefericit. A suferit o plaga penetranta toracica cu o furca de la un tractor. Nu a fost atent, se uita in telefon și s-a lovit frontal de un tractor din curte ce avea trei furci […] Articolul Accident…