- In intervalul 12-13.10.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Porolissum" al judetului Salaj, a continuat desfașurarea activitații de instruire a voluntarilor in cadrul campaniei "Salvator din pasiune". Instruirea s-a derulat la sediul ISU din municipiul Zalau, iar in cadrul activitații a debutat…

- Detașamentul de pompieri Zalau, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, a intervenit in cursul dupa-amiezii zilei de duminica – 8 septembrie, ora 15.44, la un accident rutier in care au fost implicate patru persoane. Evenimentul rutier a avut loc in localitatea…

- Pompierii de la Garda de interventie Cehu Silvaniei, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj au fost solicitati sa intervina in cursul noptii de duminica spre luni, 1-2 septembrie, la un incendiu izbucnit la anexa unei gospodarii din localitatea Hodod, judetul Satu…

- Un accident de rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane a avut loc in dupa amiaza zilei de luni- 26 august, ora 19.24 in localitatea Moigrad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, in accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta.…

- Pompierii de la punctul de lucru Sarmașag, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, au intervenit in cursul zilei de sambata – 24 august, ora 11.44, la un accident rutier produs in localitatea Borla, comuna Bocsa. Potrivit primelor informații, in accident…

- Detașamentul de pompieri Zalau și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) Sarmașag, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, au intervenit in aceasta dupa-amiaza, ora 16.49, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoturism. Este vorba despre…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule in care se aflau opt persoane a avut loc luni, la iesirea din Zalau spre Hereclean, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, in carambol au fost implicate un autocamion, doua autoutilitare si…