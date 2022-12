Accident pe A1. Două femei – din care una este însărcinată – au ajuns la spital Evenimentul s-a produs duminica seara, in jurul orei 17, la kilometrul 44 al Autostrazii București-Pitești, iar din accidentul in care au fost implicate trei autoturisme au rezultat doua victime, ambele femei, transportate de urgența la spitale din Capitala. Potrivit ISU Giurgiu (instituție ale carei echipaje au fost – ca intotdeauna – primele la fața locului), doua femei au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma accidentului produs la kilometrul 44 al Autostrazii București-Pitești, iar una dintre femeile ranite este insarcinata. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Capitala, fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

