Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grava a vut loc in municipiul Roșiorii de Vede. Un copil de 9 ani care se deplasa pe bicicleta a fost lovit de un autoturism. Minorul a ajuns la spital. Potrivit anchetatorilor, totul s-a petrecut din cauza micuțului lasat nesupravegheat. ”In timp ce un barbat in varsta de 28 ani…

- Actorul american Richard Gere, in varsta de 69 de ani, urmeaza sa devina din nou tata, intrucat cea de-a treia sotie a lui, activista spaniola Alejandra Silva, in varsta de 35 de ani, este insarcinata cu primul copil al cuplului, informeaza telegraph.co.uk. Potrivit tabloidului spaniol…

- Un copil in varsta de patru ani a ajuns miercuri la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de o autospeciala a Politiei, care nu a acordat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident produs in urma cu puțin timp pe DJ 203 K, in Maracineni, in zona Manga. Din primele date, ar fi vorba despre o coliziune intre doua autoturisme pe fondul nepastrarii distantei regulamentare in mers. Doua victime, mama și fiu, au fost ranite. La fata locului actioneaza echipaje de politie,…

- O femeie a trait șocul vieții, a doua oara, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Ea se afla in mașina, alaturi de fiul sau de trei ani, pe o șosea aglomerata din Long Island, Statele Unite ale Americii, atunci cand autoturismul a derapat și a ieșit de pe carosabil.

- A doua zi de Rusalii s-a incheiat cu o tragedie, pe șoseaua dintre Uivar și Pustiniș. Un șofer care apasase prea repede accelerația a ratat o curba, mașina a derapat, s-a lovit de calea ferata și apoi s-a rostogolit. Patru oameni au murit pe loc.

- Accident stupid la Constanta, unde un copil a fost lovit in plin de o ambulanta, anunta Romania Tv.Citeste si: Ludovic Orban explicatie INCENDIARA. De ce nu poate organiza PSD un miting-mamut pentru sustinerea premierului Micutul de doar cinci ani traversa regulamentar, pe culoarea…

- Un groaznic accident a avut loc, azi noapte, in Buftea, judetul Ilfov.Potrivit jurnalului de stiri de la ora 07.00 al postului Romania Tv un sofer care conducea dupa ce a consumat bauturi alcoolice a intrat pe contrasens si a izbit in plin autoturismul care circula regulamentar.In urma teribile tamponari…