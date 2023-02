Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav a avut loc in noaptea de 19 februarie curent. Coliziunea a avut loc intre o mașina de marca Dacia și una de marca Honda la intersecția strazilor Ion Greanga cu Eugen Coca din sectorul Buiucani al capitalei.

- La data de 9 februarie a.c., ora 20.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Ion Roata din municipiul Constanta s a produs un accident rutier.Politistii deplasati la fata locului au constatat faptul ca impactul s a produs intre doua autoturisme,…

- Un accident rutier s-a produs noaptea trecuta in sectorul Buiucani al Capitalei. Doua masini s-au ciocnit puternic in jurul orei 1:00. S-a intamplat la intersectia strazilor Ion Creanga si Eugen Coca.

- Un minor in varsta de 14 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, 18 ianuarie, la o intersecție din sectorul Buiucani al Capitalei. „Accidentul a avut loc in jurul orei 08:46 la intersecția strazilor…

Un accident grav a avut loc sambata pe o strada din Ploiești, in care au fost implicate doua mașini. Șoferii au murit.

