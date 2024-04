Accident rutier în Argeș. Ambii șoferi erau băuți Aseara, in jurul orei 21:00, a avut loc un accident rutier pe DJ 659, intre localitațile Suseni și Bradu. In eveniment au fost implicate doua autoturisme. Ambii șoferi erau bauți. Citește și: Accident cu o mașina și o caruța la Balilești In urma verificarilor, s-a stabilit ca un barbat de 45 de ani, din Suseni, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

