O persoana a murit și alte șase au fost ranite, sambata dimineața, in urma unui accident produs pe Centura Caransebeș, din județul Caraș-Severin, intre un microbuz și un TIR. Toate victimele accidentului se aflau in microbuz. Potrivit ISU Caraș-Severin, accidentul s-a produs pe Centura Caransebeș, intre un microbuz și un TIR. "In urma evenimentului, 6 persoane […]