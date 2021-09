Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la ieșirea din Nadlac! O tanara șoferița in varsta de 21 de ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un copac. Victima a ramas incarcerata, astfel ca la fața locului au sosit mai multe echipaje de salvare, printre care și un elicopter SMURD.

- Tragedie fara margini la un raliu din Italia. Doi spectatori au murit in timp ce asistau la cursele dintre mașini. Un elicopter a sosit la fața locului pentru a transporta cele doua victime de urgența la spital, insa din nefericire nu s-a mai putut face nimic pentru acestea. Pilotul și copilatul automobilului…

- Tragedie fara margini la Cuvin, in Arad. Un accident mortal a avut loc astazi dupa amiaza in intersecția cu DJ 708/B. In urma impactului extrem de puternic, o femeie și-a pierdut viața și un copil a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind grav ranit. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru…

- „Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost înregistrata în jurul orei 6.20, iar la fața locului au intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare și doua echipaje SAJ. Salvatorii au gasit doua autoturisme și…

- Un motociclist și-a pierdut viața sambata, intr-un accident rutier. Acesta se afla in localitatea Bunești, județul Valcea atunci cand a lovit un copil de 13 ani, in timp ce trecea strada.

- Un accident teribil a avut loc pe un drum din Kiev, Ucraina. O mașina in care se aflau nu mai puțin de 16 persoane, dintre care șapte copii, s-a rasturnat, șoferul conducand in stare de ebrietate. Atat conducatorul autoturismului, cat și un baiețel de șapte ani, au murit pe loc in urma impactului.

- Un grav accident de circulație s-a produs sambata seara, pe Drumul Comunal 51, in localitatea Hida. O adolescenta de 15 ani și-a pierdut viața și doua persoane au fost ranite ușor.Din primele cercetari efectuate la fața locului, de catre polițiștii Serviciului Rutier, s-a stabilit ca, la data de 10…

- Accident de circulație, in noaptea de vineri spre sambata, pe strada Rusu Șirianu din Timișoara. Un șofer beat a lovit doua mașini parcate dupa ce a pierdut controlul volanului. Individul a fost transportat la spital.