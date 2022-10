Stiri pe aceeasi tema

- Marți dimineața, un barbat de aproximativ 80 de ani a fost gasit cazut langa blocul M, de pe B-dul 1 Decembrie din Alba Iulia. Acesta este supus manevrelor de resuscitare. Din primele cercetari a rezultat ca ar fi cazut de la etajul 4 al blocului. Din pacate, a fost declarat decesul. Cercetarile sunt…

- Un barbat a cazut de la etajul 4 al blocurilor M din Alba Iulia. Se fac manevre de resuscitare Un barbat a fost gasit langa blocurile M din Alba Iulia, dupa ce ar fi cazut de la etajul patru, marți dimineața. Se fac manevre de resuscitare. Potrivit IPJ Alba, un barbat de aproximativ 80 de ani a fost…

- Fostul șef al Institutului de Cercetare a Aviației din Rusia, Anatoli Gerașcenko, a murit miercuri dupa ce ar fi cazut pe scari. Acesta nu este primul caz de moarte a unui oficial rus in circumstanțe suspecte, scrie site-ul maghiar Blikk.hu. Universitatea Institutului de Aviație din Moscova (MAI) a…

- Un barbat in varsta de 58 de ani, din localitatea Hodora, comuna ieseana Cotnari, a murit miercuri, dupa ce a cazut intr-o fantana din spatele casei, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat de 63 de ani a decedat, sambata, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Arad, martorii afirmand ca el voia sa isi aranjeze marchiza ca sa umbreasca balconul locuintei, dar a alunecat de pe scara. Accidentul a avut loc in cartierul Micalaca, iar echipajul SMURD sosit…

- Doi barbati au murit electrocutati pe o scara metalica. Tragedia a avut loc in localitatea bihoreana Olosig. Unul dintre ei a folosit o scara metalica pentru a se urca pe casa pentru a repara o instalatie de incalzire a apei. Acesta a fost gasit fara viata de catre sotia sa. Un vecin care a incercat…

- Un șofer a accidentat, joi, in orașul Popești Leordeni, o femeie in varsta de 73 de ani, care a decedat la spital, a anunțat Poliția. Soferul este polițist și se afla in timpul liber atunci cand a avut loc accidentul, ceea ce ar putea schimba cursul anchetei, avand in vedere ca agentul nu se afla […]…

- Un muncitor care lucra la o instalație electrica de langa Biblioteca Centrala Universitara (BC) din București a murit marți in timpul lucrarilor, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU). Incidentul a avut loc pe strada CA Rosetti, iar barbatul, angajat al unei firme de furnizare a…