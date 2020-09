Accident intre Ovidiu si Nazarcea. Doua persoane au fost ranite Accidentul s a produs in jurul orei 6.45.Doua autoturisme au fost implicate intr un accident produs in aceasta dimineata intre localitatile Ovidiu si Nazarcea.Conform datelor transmise de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in urma impactului au fost ranite doua persoane.Din fericire, niciuna dintre acestea nu a ramas incarcerata.Accidentul s a produs in jurul orei 6.45.Echipajele ISU Dobrogea se afla deja la locul producerii accidentului si acorda asistenta medic ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

