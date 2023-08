Stiri pe aceeasi tema

- Doi frati in varsta de 18, respectiv 20 de ani au murit dupa ce au intrat cu masina intr-un copac situat pe marginea DN 15D, in localitatea Craiesti, comuna Bozieni, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. “Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp…

- Un barbat in varsta de 74 ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism, la Pastraveni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.La volanul celuilalt autoturism se afla un tanar in varsta de 22 ani care, potrivit IPJ Neamt, a intrat intr-o depasire…

- O femeie in varsta de 31 ani, din judetul Iasi, a fost accidentata mortal, in noaptea de luni spre marti, in timp ce se deplasa pe carosabil, pe DN 15B, in afara orasului Targu-Neamt, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca,…

- Doi politisti au fost raniti, luni, dupa ce un barbat a intrat cu masina in autospeciala in care se aflau acestia, oprita pentru a acorda prioritate unui pieton, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Un barbat in varsta de 44 ani, din localitatea Pangarati, este cercetat penal dupa ce a furat o masina, a condus-o sub influenta bauturilor alcoolice si a comis un accident rutier, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres.Sesizarea catre politisti a fost…

- Un barbat a murit calcat de tren, dupa ce a coborat din mers in gara. Un barbat , de 62 de ani, a murit calcat de tren, dupa ce a coborat din mers in timp ce garnitura intra in Gara Roman, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. „In urma cercetarilor preliminare efectuate de politisti…

- Politistii au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat din localitatea Borca dupa ce cainele acestuia ar fi muscat un copil in varsta de 7 ani, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca un minor de 7 ani, care se juca…

- Doua accidente rutiere s-au produs, joi, aproape simultan pe drumul DN2-E85, cunoscut ca si drumul mortii, in localitatea Secuienii Noi, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. In primul accident rutier au fost implicate o autoutilitara si o autoplatforma care transporta doua utilaje.…