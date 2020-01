Stiri pe aceeasi tema

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, in nordul Italiei, atunci cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, a relatat France Presse, preluata de...

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, a relatat duminica presa italiana, citata de France Presse. Accidentul s-a produs in jurul ore locale 01:15 (00:15…

- Atentat terorist „ingrozitor”. A fost baie de sange. Cel putin 100 de oameni au murit Cel putin 100 de oameni au murit sambata in explozia unui vehicul-capcana intr-un cartier aglomerat al capitalei somaleze Mogadiscio, a anuntat politia, transmite AFP. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Accident terifiant pe o autostrada din Hong Kong. Cel putin sase oameni au murit, iar alti 30 au fost raniti, dupa ce soferul autobuzului supraetajat in care acestia se aflau a pierdut controlul volanului si vehiculul a ajuns in copaci.

- Cateva tornade au facut prapad in Statele Unite. Cel putin trei oameni au murit, alti 20 au fost raniti. Zeci de locuinte au fost avariate, lasand familii pe drumuri. Imaginile surprinse de presa americana arata un tablou dezolant.

- Tragedie intr-o zona populara in randul turistilor! Cel putin 5 oameni au murit iar 18 au fost raniti dupa ce un vulcan a erupt pe Insula Alba din Noua Zeelanda. Aproximativ 50 de turisti straini se aflau acolo la momentul eruptiei.

- Accident rutier in lant in provincia Alberta din Canada. Cel putin 27 de oameni au fost raniti dupa ce 20 de vehicule s-au ciocnit violent. Mai multe dintre victime au fost internate cu rani grave.In coliziune au fost implicate atat autoturisme, cat si camioane.

- Trei pompieri si-au pierdut viata in urma unei explozii intr-un imobil din nordul Italiei. Pompierii au fost chemati la o cladire, dupa ce o explozie de mai mica amploare a provocat prabusirea unei parti a...