Un accident cu urmari foarte grave a indoliat mai multe familii, ale caror persoane dragi au pierit in urma impactului puternic dintre doua autoturisme. Accidentul a avut loc joi seara tarziu, in 13 ianuarie, in județul Mehedinți. Mai exact, pe DN67 Drobeta Turnu Severin – Motru, in localitatea Cocorova, din cate a anunțat Centrul Infotrafic. […]