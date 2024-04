Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui șofer mort acum zece ani intr-un accident de circulație va primi daune de 75.000 euro de la stat.Judecatorii din Bihor au stabilit ca este vina Companiei Naționale de Drumuri ca barbatul s-a rasturnat cu mașina pe o construcție de beton din mijlocul drumului. La randul lor, reprezentanții…

- DUREROS… Un tanar de 29 de ani din municipiul Huși, șofer pe camion in Germania, și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier. Francisc Cioloca nu a avut nicio șansa sa scape cu viața, dupa ce vehiculul de mare tonaj pe care il conducea pe autostrada A7, in direcția Wurzburg, a intrat in coliziune…

- Un accident cu final tragic s-a produs, astazi, in satul Baurci din Gagauzia. Un barbat a murit pe loc, dupa ce mașina pe care o conducea s-a tamponat cu un alt automobil, informeaza Gagauzinfo.md .

- O tragedie de neimaginat a cutremurat Satu Mare, dupa ce un copil de doar 4 ani și-a pierdut viața intr-un accident infiorator. Micuțul a fost spulberat de un șofer beat in timp ce se afla pe bicicleta.

- Un accident cumplit a avut loc, in urma cu o seara, in județul Dolj! Un șofer de 24 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a intrat cu mașina intr-o caruța in care se aflau patru persoane, dintre care doi minori.

- Accident tragic la Singerei. Un șofer de 61 de ani a decedat dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit de un copac. Barbatul s-a stins in timp ce medicii ii acordau primul ajutor medical.

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați vineri dimineața, in jurul orei 7.52, cu privire la faptul ca, intre localitațile Crasna și Varșolț, s-a produs un accident rutier in urma caruia o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca, un barbat…

- In urma impactului extrem de violent, a izbucnit un incendiu și autoturismele a fost cuprinse de flacari.Doi tinei, de 16, respectiv 19 ani, au murit carbonizați. Cei doi se aflau in autoturism. Șoferul TIR-ului a fost transportat la spital, in stare de șoc. "In data de 30 ianuarie 2024, la ora 09:45,…