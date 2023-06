Accident în Uriu! Șoferul vinovat, amendat și lăsat fără certificat de înmatriculare Doua autovehicule au ajuns in afara carosabilului, vineri dimineața, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier petrecut pe DN 17, in localitatea Uriu. Unul dintre șoferi, fara sa se asigure, a virat brusc la stanga, iar șoferul mașinii, care se afla in spatele sau se afla intr-o depașire regulamentara, l-a lovit. Polițiștii au descoperit ca, șoferul vinovat de producerea accidentului nu avea efectuata inspecția tehnica periodica a autovehiculului, astfel ca l-au lasat fara certificatul de inmatriculare. Pompierii militari din cadrul Stației Beclean au intervenit astazi la un accident rutier… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei din Bistrița-Nasaud au solicitat, in minivacanța de Rusalii, intervenția polițiștilor, dupa ce au fost agresate, una fizic, alta verbal, de catre partenerii lor de viața. Oamenii legii au emis doua ordine de protecție impotriva agresorilor și au intocmit dosare penale. Polițiștii de la Secția…

- Doua persoane au ajuns vineri la spital, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier, produs pe DN 17D, intre localitațile Feldru și Nepos. Pompierii militari de la Secția de Pompieri Nasaud au intervenit la un accident rutier intre localitațile Nepos și Feldru. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud,…

- Pe Drumul Național 17C, in localitatea Dumitra, polițiștii Compartimentului Rutier Nasaud și cei ai Secției 6 Poliție Rurala Nasaud acționeaza pentru fluidizarea traficului rutier, ca urmare a producerii unui accident. Din primele date, o autopompa de beton care circula pe direcția Dumitra-Cepari și…

- Un barbat din Sangeorz Bai este cercetat de polițiști, dupa ce a dat foc, marți, mai multor obiecte aflate in mansarda casei, provocand astfel un incendiu care a distrus o parte din locuința. Oamenii legii au dispus internarea nevoluntara a barbatului pentru a primi ingrijiri medicale de specialitate. …

- Un șofer din județul Harghita s-a ales, vineri dimineața, cu dosar penal, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in localitatea Chiraleș, iar polițiștii au descoperit ca a condus beat. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Lechința…

- Un tanar din Bistrița și un altul din Beclean s-au ales cu dosare penale, dupa ce au fost prinși conducand sub influența drogurilor. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, duminica, 16 aprilie, in zona stațiunii Figa, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Beclean au oprit pentru control un autoturism.…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița au intervenit, in acesta noapte in jurul orei 02.55, la un accident rutier in localitatea Livezile. In accident au fost implicate trei victime dintre care una incarcerata. In cel mai scurt timp victima incarcerata a fost extrasa și predata…