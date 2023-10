Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani a condus o autoutilitara pe strada Simion Barnutiu iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 44 de ani.Un barbat in varsta de 40 de ani a condus o autoutilitara pe strada Simion Barnutiu iar la un moment dat ar fi…

- Un accident in care au fost implicate doua tramvaie a avut loc, joi, la Timisoara. In urma impactului, o femeie de 39 de ani, pasagera intr-una dintre garnituri, a fost ranita. Politistii au deschis dosar penal, noteaza news.ro.„O femeie in varsta de 33 de ani a condus un tramvai pe bulevardul Liviu…

- O femeie in varsta de 26 de ani a condus o motocicleta pe Calea Torontalului din municipiul Timișoara dinspre strada Calan inspre strada Liege iar la un moment dat ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 43 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv…

- Accident grav azi pe Bulevardul Liviu Rebreanu la intersectia cu strada Drubeta, in Timisoara. Un sofer a intrat in intersectie si s-a ciocnit cu o alta masina. Conducatorul celei din urma a fost ranit. Un barbat in varsta de 53 de ani conducea masina pe Bd. Liviu Rebreanu iar la intersecție cu strada…

- Miercuri, 23 august, in jurul orei 12.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Victoriei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un baimarean de 48 de ani, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre strada Valea Roșie,…

- O femeie in varsta de 27 de ani a condus un autoturism pe strada Vasile Georgevici dinspre strada Anton Bacalbașa iar la intersecția cu strada Ovidiu Cotruș ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 46 de ani. In urma impactului au rezultat 5 victime, respectiv 4 femei…

