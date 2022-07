Accident în Sânmihaiu Almașului. Un bărbat a ajuns la spital Accidentul s-a petrecut in aceasta seara, in localitatea Sanmihaiu Almașului. Un tanar de 21 de ani, din județul Sibiu, conducea autoturismul pe drumul național 1F, iar in localitate Sanmihaiu Almașului a pierdut controlul direcției de deplasare, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in șanț. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a conducatorului auto, fiind transportat la spital, pentru investigații. Polițiștii continua cercetarile pentru a stabili toate imprejurarile care au dus la producerea acestui accident. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

