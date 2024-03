Accident în Mioveni. O mașină a ajuns în șanț In aceasta noapte, un accident rutier s-a produs in orașul Mioveni, cartierul Colibași. O mașina a ieșit in afara drumului, iar o persoana a fost monitorizata de catre echipajul SMURD. Citește și Ziua Porților Deschise, luni, la IPJ Argeș Pompierii de la Detașamentul Mioveni au intervenit pentru asigurarea masurilor specifice și acordarea primului ajutor calificat. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier, marți de dimineața, pe drumul județean 101B, pe raza satului Ungureni, comuna Butimanu, dupa ce un tanar, de 20 de ani, a parasit partea carosabila și s-a oprit cu mașina intr-un stalp! Patru persoane au ajuns la spital in urma impactului puternic. Doua dintre persoane au fost…

- O masina a fost implicata intr-un accident rutier pe centura orasului Caracal si apoi a luat foc, iar soferul a fost gasit de pompierii din... The post A ars de viu in mașina care a luat foc dupa un accident rutier appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Luna. „In accident au fost implicate un autocamion și un autoturism. In autoturism a fost blocat un barbat, iar pompierii l-au extras in siguranța, pentru a nu agrava posibilele…

- Accident incendiar in dupa-amiaza zilei de vineri pe o strada din municipiul Suceava. Un tanar in varsta de 18 ani, din Patrauți, care conducea o motocicleta marca Kawasaki a luat greșit o curba și a intrat pe contrasens, unde a intrat direct intr-un autoturism marca Renault, condus de un barbat de…

- Curg lacrimi de suferinta in lumea sportului. Un mare campion a murit la numai 24 de ani, dupa un accident de masina. O alta persoana ar fi fost transportata de urgența la spital. Tragedia a avut loc duminica, 11 februarie. A murit Kelvin Kiptum Kenyanul Kelvin Kiptum, deținatorul recordului mondial…

- Un grav accident de circulație, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc in cursul serii de luni spre marți in zona localitații Feleacu. La data de 5 februarie a.c., in jurul orei 22:30, pe raza comuna Feleacu, in afara localitații, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane…

- Accident teribil pe centura Sucevei: sunt doua victime, dupa ce o masina a lovit puternic un cap tractorUn barbat a murit si altul este ranit, dupa ce o masina si un cap tractor s-au ciocnit, vineri seara, pe centura Sucevei, traficul in zona fiind blocat. ”Accident rutier pe centura ocolitoare…

- Un șofer care a ramas blocat in mașina sa, sub un pod, timp de șase zile, dupa un accident in Indiana, SUA, a fost gasit de doi pescari. Doi pescari au gasit un șofer, in virsta de 27 de ani, blocat in mașina sa, sub un pod din Indiana, SUA. Barbatul fusese implicat intr-un accident in urma cu citeva…