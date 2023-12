Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs in aceasta dimineața pe raza localitații Topa Mica, in județul Cluj, dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului. O femeie a ajuns la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza…

- Interventie la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Bologa, judetul Cluj.Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, raza localitatii Bologa.Echipajele operative au gasit un autoturism rasturnat in afara partii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Manașturel, comuna Cuzdrioara. „Echipajele au gasit la fața locului un autoturism ieșit in afara parții carosabile, insa din fericire nu exista victime incarcerate. O persoana…

- In urma cu cateva momente a avut un accident rutier pe strada Ștefan cel Mare din Turda. In urma impactului, un autoturism s-a rasturnat iar o femeie are nevoie de ingrijiri medicale. Din fericire nu au existat victime incarcerate, transmite ISU Cluj. Revenim cu detalii. UPDATE „Pompierii din cadrul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu. „In accident a fost implicat un singur autoturism, care era rasturnat in momentul in care au ajuns forțele noastre la fața locului. Din fericire, nu au…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier grav petrecut pe DN1 E81, pe raza localitații Martinești.La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD, dintre care unul tip Terapie Intensiva Mobila din…