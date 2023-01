Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece persoane si-au pierdut viata si 22 au fost ranite duminica intr-un accident de circulatie in provincia Jiangxi, in estul Chinei, a informat presa de stat, relateaza AFP. „Accidentul a facut 17 morti, 22 de persoane au fost ranite, ranitii au fost transportati la spital”, potrivit canalului…

- Doi tineri au murit și alți doi au fost grav raniți in aceasta noapte, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de remorca unui TIR parcat pe marginea carosabilului, intr-o zona comerciala de la marginea municipiului Sibiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zece oameni au murit si noua au fost raniti intr-un incendiu la o cladire rezidentiala din provincia Xinjiang din nord-vestul Chinei, a informat vineri agentia oficiala de presa Xinhua. 11月24日 乌鲁木齐 晚上7点45分一高层发生 火灾 消防车进不去,拆铁皮拆到10点,拖了整整3个小时,死了10人 。又造成一起人祸! pic.twitter.com/XkD0DuMfVL— 老司机 (@h5LPyKL7TP6jjop)…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a intilnit cu liderul Chinei, Xi Jinping, și a declarat ca țarile trebuie sa iși uneasca eforturile pentru a pune capat razboiului din Ucraina. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la The Guardian. Liderii s-au intilnit pe marginea summitului…

- Joe Biden va transmite ca Statele Unite nu doresc un conflict cu China, in timpul primei intrevederii pe care o are luni cu Xi Jinping in marja reuniunii G20 din Indonezia, dar va sublinia angajamentul SUA pentru menținerea pacii și stabilitații in stramtoarea Taiwan, potrivit unor inalți oficiali de…

- Cel putin 19 persoane au murit sambata si alte sase au fost ranite cand microbuzul lor s-a rasturnat pe un drum din nordul Deltei Nilului din Egipt, a anuntat Ministerul egiptean al Sanatatii, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…