- Cu putin timp in urma, un accident rutier a avut loc la statia de autobuz din zona Vivo Mall din Baia Mare, transmit reprezentantii ISU Maramures. Doi pietoni care se aflau in statie au fost loviti din plin de o masina al carei sofer se pare ca a pierdut controlul volanului. La fata locului intervine…

- Accident cumplit in Baia Mare. Pietoni loviți de un BMW in statia de autobuz din zona Vivo Mall . O femeie 21 ani( amputație membru inferior stang) și barbat 24 ani( fractura deschisa membru inferior drept.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, in satul Boureni, comuna Moțca (pe E85), județul Iași. Un autoturism a intrat intr-un copac. In urma impactului au rezultat doua victime incarcerate. Ambele persoane erau conștiente și au fost transportate la spital. Au intervenit o autospeciala de…

- Accident rutier la intrarea in Buciumi dinspre Valea Chioarului.Un microbuz de calatori s-a rasturnat. O victima, femeie, fost preluata de EPA SMURD, din Punctul de Lucru Somcuta Mare. Din fericire, nu a fost nevoie de descarcerare. Victima va fi transportata la Spitalul judetean din Baia Mare. Nu sunt…

- Trei tineri au murit in noaptea de sambata spre duminica in urma unui grav accident care a avut loc in localitatea Poiana Stampei. Potrivit ISU Suceava, autoturismul in care se aflau cei trei s-a rasturnat in afara parții carosabile. In interiorul mașinii se aflau trei tineri, unul de 23 de ani și doi…

- Un autotuturism s a rasturnat, imediat dupa miezul noptii, pe raza localitatii Poiana Stampei, judetul Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, spune ca au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul unui echipaj…