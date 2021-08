Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, vineri dimineața, la intrare in Deta dinspre Timișoara. Patru persoane au ajuns la spital dupa ce o mașina s-a ciocnit cu un tir. Șoferul autoturismului a ramas incarcerat.

- Transgaz a inceput demersurile de construire a unei noi conducte de gaz in județul Timiș, pe traseul Timișoara – Giroc – Deta – Denta – Moravița. Inițiativa garanteaza extinderea rețelei in mai multe localitați de pe traseu, sunt de parere reprezentanții administrației județene. „Consiliul Județean…

- Consiliul Județean Timiș a trecut o etapa birocratica in proiectul care va rezolva definitiv problema alimentarii cu gaz a zonei Deta, dupa ce a eliberat certificatul de urbanism pentru noua conducta de gaz Timișoara – Moravița Transgaz a inceput demersurile de construire a unei noi conducte de gaz…

- O varianta finala a traseului urmat de viitoarea autostrada Timișoara – Moravița, care va lega Romania de Serbia, ar urma sa fie prezentata la inceputul anului viitor, a anunțat ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Acesta e stabilit și in urma discuțiilor purtate cu autoritațile locale ale UAT-urilor…

- Mirosul greu de suportat a facut clientii sa alerteze autoritatile. Politistii care au ajuns la fata locului au stabilit ca gunoaiele, printre care si fructe si legume stricate, erau aruncate de pietari in spatele complexului.Dupa ce oamenii legii au aplicat amenzi in valoare de mii de lei, societatea…

- Doua femei au ajuns la spital in urma unui accident petrecut sambata pe soseaua de centura a Lugojului. Politistii au anuntat ca accidentul a fost provocat de un sofer de 57 de ani care circula din directia Hezeris si a virat la stanga, pe soseaua de centura, fara sa se asigure. Din nefericire in acel…

- Potrivit presei franceze , camionul a ramas blocat intre chei si o barca ancorata, in timp ce soferul a fost inghitit de ape.Incidentul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 19.00. Din primele informatii publicate de autoritați, camionul condus de roman a spulberat bariera de la intrarea in port si…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, liberalul timisorean Bogdan Ghelbere, a declarat joi, la Timisoara, ca zona orasului Deta nu va ramane fara gaz, cel putin pentru un an, cei de la OMV dand asigurari in acest sens. El a anuntat ca pentru rezolvarea situatiei se va construi o noua conducta,…