Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au ajuns la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 7, in județul Arad, pe raza localitații Capruța. Accidentul s-a produs in jurul orei 11.20, fiind implicat un autoturism cu trei persoane aflate in interior. Au intervenit trei echipaje…

- Accident violent, azi-dimineața, in vestul țarii. Doua autoturisme s-au izbit din plin in Arad, zona Metro. In urma coliizunii un barbat a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate ale autovehiculului. A fost extras de echipajul de descarcerare și predat pe mainile medicilor. Incidentul s-a produs…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DJ 709B, intre localitațile aradene Curtici și Macea. Din primele informații un autoturism a izbit puternic un atelaj tractat de cal. In urma impactului, calul a murit, iar mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. Doua persoane…

- Un teribil accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DN 7, pe raza localitații hunedorene Mintia. In urma impactului dintre o autoutilitara și un camion, doua persoane și-au pierdut viața. „Un barbat de 53 de ani, din judetul Alba, care conducea o autoutilitara pe DN 7, din directia Deva…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

