- Un autocamion s-a ciocnit, sambata dimineata, cu o autoutilitara, in zona localitatii Cosava, iar in urma accidentului o persoana a decedat, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Evenimentul rutier s-a produs pe DN 68A, la kilometrul 46.Cele doua vehicule au intrat in coliziune frontala, iar…

- Doua persoane au ramas incarcerate, iar una a fost ranita, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, joi, in localitatea Voiteg, anunța ISU Timiș. Traficul rutier in zona este intrerupt pentru desfașurarea intervenției medicale și pentru cercetarea imprejurarilor producerii coliziunii. „La ora 17:37, am…

- Intervenim pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor, descarcerarea si acordarea asistentei medicale de urgenta in cazul producerii unui accident rutier in comuna Floresti, pe DN1. La locul interventiei s au deplasat doua autospeciale de stingere, o autospeciala pentru descarcerare,…

- La data de 1 noiembrie a.c., in jurul orei 12:31, polițiștii din cadrul Poliției orașului Faget au fost sesizați prin apelul de urgența 112 cu privire la faptul ca pe raza localitații Coșava – DN 68A, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara, un microbuz și 3 autoturisme.…