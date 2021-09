Accident grav pe DN 15: 13 persoane au fost rănite Un accident extrem de grav s-a produs, joi, pe DN 15, intre o mașina și un microbuz. In urma impactului, 13 persoane au fost ranite. ”Din primele cercetari efectuate la fata locului, la km. 44+280 m, politistii au constatat faptul ca s-a produs o coliziune intre un autoturism, condus de o femeie, de 36 de ani, din Targu Mures si un microbuz, condus de un barbat, de 57 de ani, din judetul Iasi, in care se aflau noua persoane. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a 13 persoane, respectiv a celor doi conducatori auto, precum si a trei pasageri din autoturism, dintre care doi minori,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

