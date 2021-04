Doua persoane au fost ranite, luni dimineața, intr-un accident, in care au fost implicate patru mașini, pe autostrada A1, pe sensul catre București. ”Circulatia este restrictionata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 15, pe sensul Pitesti catre Bucuresti, din cauza unui accident in care au fost implicate patru autoturisme”, a anunțat Centrul […] The post Accident grav pe autostrada A1! Traficul este ingreunat catre Bucuresti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .