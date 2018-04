Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite intr un accident rutier care a avut loc, vineri seara, in orasul Breaza, dupa ce doua masini s ar fi ciocnit frontal, una dintre victime fiind inconstienta, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca…

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite, joi, in localitatea Bujoreni din Teleorman, dupa ce un TIR s-a ciocnit frontal cu un microbuz. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare, SMURD si ambulante.

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit, luni, pe Drumul National 25, in judetul Galati. Traficul rutier in zona localitatii Sendreni este complet blocat.

- Doua autoturisme au fost implicate joi seara intr-un accident rutier produs pe soseaua spre Ploiesti. Potrivit IPJ Politiei, doua persoane au fost ranite usor si au fost transportate la spital.

- Zece persoane, printre care trei copii au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Una dintre angajatele fictive din procesul lui Dragnea, acuzații BOMBA: ORDINUL…

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan.

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, soferul unuia dintre autoturisme ar fi decedat. In total sunt implicate 6 persoane, dintre care 2 copii. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial. Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp…

- Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar de la Filesti, dupa ce soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, de unde venea autobuzul. "Din primele informatii se pare ca autotrenul se deplasa dinspre…