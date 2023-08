Accident grav la Filiași. O femeie a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital Un grav accident rutier a avut loc astazi, la Filiași. In urma impactului, o femeie și-a pierdut viața, iar trei persoane au fost transportate la spital. „La data de 20 august , ora 12.15, politistii din cadrul Poliției Orașului Filiași au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DN 6, la ieșire din orașul Filiași. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca un barbat de 70 de ani, din orașul Filiași, in timp ce conducea un autoturism pe DN 6, din direcția Filiași catre Craiova, la intersecția cu strada Școlii, din satul Racarii de Sus, nu ar fi acordat prioritate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața azi noapte in urma unui accident rutier petrecut pe DN 6, in afara localitații Zanoaga, Dolj. Azi noapte, la ora 3.30, politistii Serviciului Rutier Dolj au fost sesizati despre evenimentul rutier de pe DN 6. Un tanar de 24 de ani, conducea un autoturism pe DN…

- Pompierii militari prahoveni intervin pentru acordarea primului ajutor medical și asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor ca urmare a producerii unui accident rutier, in com. Maneciu, sat Cheia, DN 1A.In eveniment au fost implicate doua autoturisme și un autotren in care…

- Un accident a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea mehedințeana Vanatori. In impact au fost implicate un autoturism și un microbuz, insa nimeni nu a ajuns la spital. „In cursul acestei dimineți, doua echipaje de pompieri din cadrul stației Vanju Mare, au intervenit cu autospeciala de stingere…

- Cinci persoane, dintre care 2 minori, o femeie insarcinata și doi barbați, au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in județul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, un barbat, cetațean bulgar, de 36 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 7, in localitatea Milcoiu, ar fi pierdut controlul volanului,…

- Un grav accident de circulație a avut loc sambata dimineața intre localitațile Șarmașag și Chieșd. Un zalauan de 77 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul mașinii, care a parasit drumul și s-a lovit de un copac. In urma impactului, conducatorul auto și femei aflate in autoturism…

- Un accident in urma caruia trei persoane au ajuns la spital, printre acestea și o minora, s-a produs sambata-seara, 15 iulie 2023, pe un drum din județul Olt. Un autoturism și un tractor cu remorca au fost implicate.

- La data de 19 iunie a.c., polițiștii orașului Horezu au fost sesizați cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier soldat cu victime, in localitatea Slatioara. Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca, s-ar fi produs o coliziune intre 2 autoturisme pe DN 67, km 145 +800…

- Accident in Olt cu trei masini implicate. Doua persoane au ajuns la spital, vineri, in urma unui accident rutier petrecut pe drumul județean DJ 546A, intre localitațile Șerbanești și Greci din județul Olt. Au fost implicate trei autoturisme. Potrivit politistilor, in eveniment au fost implicate trei…