Accident grav între un microbuz și un autoturism în Mureş. Sunt 9 răniţi grav, circulaţia pe DN 13 este oprită Accident grav intre un microbuz și autoturism in Mureș. Sunt 9 raniti grav, circulatia pe DN 13 este oprita. Azi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea" al judetului Mures a anuntat producerea unui accident rutier la intersectia dintre DN 13 cu DN 13A, in localitatea Balauseri, intre un autoturism si un microbuz de transport persoane

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier intre un autoturism si un microbuz de transport in care se aflau 11 persoane a avut loc joi seara, la intersectia DN 13 cu DN 13A, in localitatea Balauseri, informeaza IPJ Mureș, citat de Agerpres. „Accident rutier produs in localitatea Balauseri, in care au fost implicate un autoturism…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures a anuntat, joi, producerea unui accident rutier la intersectia dintre DN 13 cu DN 13A, in localitatea Balauseri, intre un autoturism si un microbuz de transport persoane in care se aflau 11 persoane. „Accident rutier produs in localitatea…

