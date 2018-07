Accident grav in Valeni. Doua masini s-au lovit frontal Un accident de circulatie s-a produs cu putin timp in urma in centrul orasului Valenii de Munte. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite. Se pare ca unul dintre soferi a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, unde a lovit o masina care circula din sens invers. La fata locului s-au deplasat echipaje medicale si un echipaj de Politie care continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul si cine se face vinovat. Traficul in zona este ingreunat. Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

