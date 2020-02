Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la 11 morți, în Italia, dupa ce, marți, au mai murit patru persoane, au anunțat autoritatile italiene, potrivit agenției ANSA. În total, peste 320 de persoane au fost infectate cu noul COVID-19. Patru persoane au decedat în ultimele…

- Un barbat de 30 de ani din Craiova este cautat de politisti, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora, el fiind urmarit de sapte echipaje. Soferul a abandonat masina si a reusit sa fuga, in autoturism politistii gasind un copil de 11 ani.

- Soferul unui tir inmatriculat in Bulgaria a fost ranit grav, marti dupa-amiaza, intr-un accident produs pe DN 7, in zona localitatii Carligu Mic, dupa ce remorca unui alt tir, inmatriculat in Turcia, a patruns pe contrasens, informeaza reprezentantii IPJ Valcea. „Conducatorul autocamionului inmatriculat…

- O manevra periculoasa de intoarcere pe drum national a dus la producerea unei coliziuni intre doua vehicule, in urma careia un barbat a fost ranit, iar ambii soferi implicati au fost depistati cu alcoolemie.Accidentul s-a produs la primele ore ale diminetii de duminica, in timp ce un tanar de 21 de…

- Echipaje de scafandri si pompieri de la ISU Valcea cauta doua masini cazute in raul Olt, dupa un accident produs din cauza oboselii de un sofer de TIR, transmite Agerpres. Accidentul a avut loc in cursul noptii de miercuri spre joi. Soferul TIR-ului a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet…

- Un accident grav, cu doi morți, s-a produs joi dimineața pe drumuldintre Timișoara și Sannicolau Mare. Doua mașini s-au ciocnitfrontal, dupa ce șoferul uneia dintre ele a circulat cu vitezaexcesiva și a patruns pe contrasens, intr-o curba. Acesta adecedat, alaturi de femeia care se afla pe bancheta…

- O camera de supraveghere din comuna suceveana Cornu Luncii a surprins impactul devastator dintre un BMW care circula cu viteza pe DN 2E și o caruța incarcata cu lemne, care i-a taiat calea, informeaza Monitorul de Suceava. In urma impactului deosebit de violent, caruțașul și calul au scapat, ca prin…

- Un barbat a murit, miercuri, dupa ce intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit frontal de un autobuz, pe drumul dintre localitațile Orlat și Cristian, din județul Sibiu. In autobuz erau 50 de persoane, care au fost preluate de alt vehicul, anunța MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților Ambulanței…