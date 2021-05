Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei dimineți, militarii ISU Constanța au fost solicitați sa intervina intre localitațile Murfatlar și Ciocarlia, unde avusese loc un accident rutier grav in care au fost implicate doua autoturisme.Potrivit primelor informații, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție,…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 103, in zona…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Doua persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost ranite. Medicii fac eforturi sa le salveze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov,…

- Un accident ingrozitor a avut loc joi seara, in jurul orei 22:00, pe raza localitații Boranești, acolo unde doua autoturisme au intrat in coliziune, provocand o adevarata tragedie. In urma impactului puternic, un copilaș de un an și-a pierdut viața, in timp ce patru adulți au fost grav raniți. Cum a…

- Un tragic accident a avut loc seara trecuta in localitatea Ovidiu, din Constanța. Alexandra a murit nevinovata la dpar 17 ani, in timp ce alte patru persoane au ajuns in stare grava la spital cu rani serioase. Familia adolescentei insa este in șoc.

- Un accident grav de circulație a avut loc marți pe DN1, in județul Cluj, intre un autoturism și un camion. O persoana a murit, iar alte doua au fost transportate la spital in stare grava, arata Mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…

- Patru persoane si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs, joi, intre localitatile Tutova si Priponesti, la iesirea din judetul Vaslui spre Galati. Potrivit primelor informații, un autoturism Mazda, inmatriculat in Vaslui, a intrat intr-un TIR, din Republica Moldova, care era oprit pe marginea…

- Șase persoane au fost ranite, joi dimineața, in urma unui accident care a avut loc pe DN73 Brașov-Rașnov, la ieșire din localitatea Cristian spre Rașnov. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, doua autoturisme au fost implicate in accident. “In urma impactului, șase…