- Accident rutier, azi-dimineața, produs de un barbat baut, pe un drum din Timiș. O persoana a fost ranita și transportata la spital, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc pe DJ 684, in apropiere de localitatea Curtea. Un șofer in varsta de 54 de ani nu s-a oprit la intersecția…

- O femeie a fost ranita și transportata la spital, in urma unui accident rutier, care a avut loc in aceasta dupa-amiaza, la interescția unor strazi din Timișoara. Incidentul s-a petrecut din pricina neacordarii de prioritate. Un tanar in varsta de 21 de ani conducea pe strada Infrațirii, dinspre Gara…

- Dragoș Savulescu, fostul patron de la Dinamo, condamnat de Curtea de Apel București in dosarul retrocedarilor ilegale impreuna cu Radu Mazare, a fost arestat, luni, in Italia, la Napoli.Afaceristul plecase din țara, inainte ca magistrații sa-l condamne. Citește și: SECRETIZAREA salariilor…

- Accident rutier grav, in noaptea de Craciun, provocat de un șofer aflat sub puternica influența a bauturilor alcoolice. Un barbat, pieton, care circula pe șosea, in localitatea Bencecul de Jos, din Timiș, a fost lovit de un autoturism, la volanul caruia se afla barbatul baut. Incidentul grav s-a petrecut…

- Doua persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș, in aceasta seara. Autoturismul in care se aflau a ieșit in afara carosabilului și s-a rasturnat. Incidentul s-a petrecut in localitatea Balinț, in jurul orei 17.45. La locul accidentului s-au deplasat…

- Accident grav in vestul țarii. Doua persoane se afla in stare grava, incarcerate, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc la ieșirea din Arad, spre Șofronea, in apropiere de Pito Trans. Doua persoane au ramas incarcerate. Una dintre ele a fost extrasa și se afla in stop-cardiorespirator.…

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc duminica dupa-amiaza, in Timiș. Cu toții erau pasageri intr-un autoturism condus de un barbat care, din pricina vitezei, a ieșit de pe carosabil și s-a oprit intr-un copac. Accidentul s-a petrecut in apropiere…