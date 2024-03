Stiri pe aceeasi tema

- Inconștiența totala la volan pentru un tanar de 32 de ani, din satul Adanca! Acesta a dat radarul polițiștilor peste cap dupa ce se deplasa cu o viteza incredibila in localitate. Joi, acesta a fost prins de polițiști din cadrul Serviciului Rutier circuland cu mașina cu viteza de 170 km/h pe raza localitații…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au prins un șofer pe strada Petru Cercel, in municipiul Targoviște, cu o viteza de 109 km/h, la nivelul municipiului a fost organizat o acțiune pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie produse pe fondul vitezei excesive. Astfel, politistii au…

- Un șofer a fost prins in noaptea de marți spre miercuri circuland cu viteza excesiva pe Autostrada A3 București - Brașov, aparatul Radar inregistrand viteza de 159 km/ora unde cea legala era de 100 km/ora.

- Un șofer de 33 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de tentativa de omor a unui polițist. Acesta, goning pe un BMW, mai nu a spulberat pe un ofițer de patrulare, care l-a tras pe dreapta. Incidentul a avut loc pe strada Vasile Lupu din capitala.

- Un barbat din Bihor a fost reținut de polițiști pentru tentativa de omor, dupa ce și-ar fi lovit intenționat cu mașina un vecin. Conflictul intre cei doi ar fi mai vechi, scrie eBihoreanul. Victima era impreuna cu fiul sau de doi ani, cand a fost izbit in plin de autoturism, iar momentul a fost surprins…

- Un barbat de 30 de ani s a ales cu dosar penal dupa ce ar fi fost depistat conducand sub influenta substantelor psihoactive cu o viteza de peste 150 km h, pe raza localitatii Sustra, judetul Timis. Potrivit IPJ Timis, politistii Serviciului Rutier au depistat pe drumul national DN 6 un sofer ce conducea…

- Ieri, 07 ianuarie, la ora 14.08, in timp ce polițiștii Serviciului Rutier exercitau atribuțiile de serviciu pe D.N.18, in localitatea Leordina, au oprit pentru control un autoturism, deoarece a circulat cu viteza de 112 km/h (+ 62 km/h), peste limita legala admisa in localitate, pe sector de drum cu…

- Viteza și carosabilul umed au stat la baza unui accident rutier produs in apropiere de localitatea clujeana Bologa, comuna Poieni. Un șofer strain a patruns cu TIR-ul pe contrasens și a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Accidentul rutier s-a produs miercuri dimineața, in jurul orei 08:00. La fața…