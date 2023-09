Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ingrozitor a avut loc la Bagdad. Au murit 18 oameni intr-un accident de circulatie produs in noaptea de vineri pe o sosea aflata la nord de Bagdad, potrivit unui nou bilant furnizat de doua surse medicale. Accidentul a avut loc intre orasele Dujail si Samarra, a precizat agentia irakiana…

- O coliziune intre doua microbuze a ucis 18 persoane, majoritatea pelerini iranieni, la nord de capitala irakiana Bagdad. „Accidentul oribil” a avut loc intre Dujail și Samarra, a declarat Khaled Burhan, directorul serviciilor de sanatate din provincia Salaheddin. Microbuzele s-au ciocnit vineri cu puțin…

- Optsprezece persoane, majoritatea pelerini iranieni, au murit intr-un accident de circulatie produs in noaptea de vineri pe o sosea aflata la nord de Bagdad, potrivit unui nou bilant furnizat sambata pentru AFP de doua surse medicale.Accidentul a avut loc intre orasele Dujail si Samarra, a precizat…

- Accident grav pe DN6, in județul Dolj. Un șofer de 24 de ani a murit și alte patru persoane care erau cu el in mașina au ajuns in stare grava la spital. Tanarul care se afla la volan a intrat pe contrasens și a lovit un TIR. Camionul a luat foc, iar autoturismul a ricoșat intr-o duba parcata pe marginea…

- Grav accident in stanga Nistrului. Un șofer de 20 de ani a adormit la volan și a intrat cu mașina intr-un motocultor ce s-a oprit pe marginea drumului. In urma impactului, doua persoane au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale.

- La data de 6 august 2023, in jurul orei 22.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin 112, despre faptul ca, pe drumul comunal din Barsanesti, s a produs un accident de circulatie. La data de 6 august 2023, in jurul orei 22.30, Politia Municipiului Onesti a fost sesizata prin 112, despre faptul…

- A caștigat Miss 2023 Venezuela, avea in fața o cariera in ascensiune, dar a murit la varsta de 26 de ani, a confirmat mama ei,... The post A caștigat concursul „Miss 2023” și a murit in accident dupa ce a adormit la volan. Fosta regina a frumuseții din Venezuela avea 26 de ani appeared first on Special…

- Trei persoane si-au pierdut viata si ale doua au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc sambata la intersectia dintre doua drumuri judetene, in judetul Sibiu, unde doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a rasturnat, ramanand pe plafon. Printre raniti se afla un adolescent…