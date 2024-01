Accident feroviar lângă Craiova. 9 vagoane au deraiat!/Haos pe calea ferată, întârzieri uriașe Un incident feroviar in care a fost implicat un tren privat de marfa, care transporta cereale, a cauzat probleme pe calea ferata. Circulația feroviara este inchisa temporar intre Craiova și Caracal – a anunțat marți dimineața, 16 ianuarie, CFR SA. Din informațiile facute publice de CFR, 9 vagoane din compunerea trenului privat de marfa au […] The post Accident feroviar langa Craiova. 9 vagoane au deraiat!/Haos pe calea ferata, intarzieri uriașe first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

