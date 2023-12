Accident feroviar în Italia: coliziunea a provocat serioase perturbări ale traficului în zonă O coliziune la viteza redusa intre doua trenuri s-a soldat cu 17 persoane ranite usor duminica seara in nord-estul Italiei, au facut cunoscut pompierii si compania feroviara italiana Trenitalia, transmite AFP, citat de Agerpres. Accidentul s-a produs intre un tren de mare viteza Frecciarossa si un tren regional pe linia Bologna-Rimini, intre Faenza si Forli, au indicat pompierii pe reteaua sociala X (fosta Twitter). Ei au precizat la orele 21.45 (20.45 GMT) ca operatiunile de salvare s-au incheiat. Accidentul s-a soldat cu "rani usoare, as spune contuzii. Nu au fost raniti grav,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au fost ranite, duminica seara, in nord-estul Italiei, in urma coliziunii dintre doua trenuri, au anuntat pompierii, potrivit AFP, informeaza News.ro.Potrivit presei locale, Frecciarossa se deplasa de la Lecce la Venetia cu aproximativ 400 de calatori la bord. Trenul regional…

- Accident șocant in Suceava! Un barbat a filmat momentul in care a murit! Acesta era in direct pe Facebook, in timp ce prietenul sau beat se afla la volanul mașinii și a provocat un accident mortal. Barbatul și-a pierdut viața, in cele din urma, și nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Șoferul care, in luna iunie curent, a provocat un grav accident rutier la Ghidighici, soldat cu decesul a doua persoane, a fost condamnat 8 ani și 10 luni de inchisoare. Condamnatul iși va ispași pedeapsa in penitenciar de tip deschis, se arata intr-un comunicat al Procuraturii. Potrivit sentinței,…

- Continue reading Accidentul de aseara din Gherla, soldat cu doi morți, ar fi fost provocat de un tanar beat de 24 de ani din Dej care s-ar fi angajat intr-o depasire neregulamentara pe DN1C, al doilea cel mai periculos drum din Cluj at Info real.

- Tatal lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat accidentul de la 2 Mai, a facut declarații neașteptate despre tot cazul in care a fost implicat fiul lui, dar și despre viața sa. Iata marturisirile facute de barbat!

- Accident teribi cu AUTOBUZUL. 21 de morți si 12 raniți grav. foto Un accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit. Tragedia a avut loc in seara de marți, 3 octombrie. S-a intamplat in jurul orei 19:40, ora Italiei, și…

- Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, șoferul implicat in accidentul tragic din stațiunea 2 Mai in care a condus sub influența substanțelor interzise, a fost reținuta pentru o perioada de 24 de ore joi seara, pe data de 14 septembrie.Astazi, Tribunalul Municipiului București a admis propunerea de arestare…

- Trei romani intr-un SUV au bagat spaima in ceilalți participanți la trafic pe șoseaua de centura a orașului Napoli, unde au fost filmați mergand in marșarier cu viteza, pe prima banda. Un deputat italian a publicat imagini video și a explicat ce le-au spus romanii polițiștilor.Șoferul și ocupanții SUV-ului…