Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Aiud a fost implicat duminica, 22 august, intr-un accident rutier petrecut pe raza județului Valcea, pe DN 7, in localitatea Brezoi-Corbu. Șapte persoane au fost ranite dintre care un copil de 3 ani, dupa impactul dintre doua autoturisme, transmite romania24.ro. La fața locului au intervenit…

- Accidentul a avut loc între doua mașini. Alte doua persoane, pe lânga victimele menționate, au fost implicate în accident, dar au refuzat transportul la spital. „Am fost alertați prin 112 la ora 9.28. A intervenit…

- Momentul impactului frontal dintre doua autoturisme a fost filmat cu o camera de bord. Accidentul a avut loc pe DN 7, in localitatea Caineni, județul Valcea, pe 31 iulie. Potrivit Poliției Valcea, trei persoane au fost ranite printre care și un copil. Pe imaginile inregistrate de camera de bord a mașinii…

- In urma accidentului, cinci personae au fost ranite, printre care și un copil.La fața locului au intervenit o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și trei ambulanțe SAJ.Trei dintre persoanele ranite au fost transportate la UPU Targoviște și una la CPU Moreni. Pompierii au asigurat…

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite in urma incendiilor violente de padure care au devastat sudul Italiei in ultimele zile, in mijlocul celui mai dur val de caldura din aceasta vara, relateaza The Guardian.

- O noua tragedie pe șoselele din Romania. Doua persoane au murit, intre care un copil de patru ani, in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme pe DN 19, pe raza localitații Biharia. Alte cinci persoane au fost ranite.Un nou accident mortal s-a produs in aceasta dimineața pe șoselele din Romania.…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marți dupa-amiaza pe A1 Sebeș-Sibiu, zona Saliște. Traficul rutier a fost deviat pe DN1. Accidentul s-a petrecut la km 268, in zona localitații Saliste, pe sensul de mers Saliste – Sibiu. Politiștii rutieri care s-au deplasat la fata locului…

- Doua tinere au fost ranite in aceasta seara, intr-un accident petrecut in localitatea Parincea din județul Bacau. Accidentul s-a petrecut chiar in centrul localitații, intr-o intersecție. Cele doua mașini implicate s-au tamponat iar una s-a rasturnat intr-un șanț. La fața locului au ajuns doua ambulanțe…