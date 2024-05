Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați, sambata dupa-amiaza, sa intervina la un grav accident rutier petrecut pe autostrada A3, in zona km 30. Potrivit ISU Cluj, la fața locului au ajuns o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, care au gasit un autocamion și…

- Primele date de la locul evenimentului rutier arata ca tinerele sunt constiente si ca au fost lovite de un autoturism pe trecerea pentru pietoni.Accidentul rutier s-a produs, joi dupa-amiaza, pe strada 11 Iunie din Vaslui, in apropierea sediului unui ocol silvic.Potrivit reprezentantilor Serviciului…

- Un tanar de doar 22 de ani s-a stins din viața in urma unui accident halucinant in Argeș. Mașina care se afla Narcis a lovit un alt autoturism, iar mai apoi intr-un stalp, pe care l-a rupt in doua. Baiatul nu a mai avut nicio șansa sa supraviețuiasca și a fost declarat mort.

- Accident cumplit in Argeș, cu doi morți și doi raniți - Mașina in care se aflau a lovit un stalp si apoi s-a rasturnat / FotoDoua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers pe un drum din judetul Arges, iar masina s-a…

- In urma cu puțin timp a avut loc un grav accident de circulație pe DN17, in localitatea Podirei. Din primele date au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Traficul in zona este blocat. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp, pe DN17, in localitatea Podirei. Din primele informații, au fost…

- Trei persoane au fost ranite, una dintre victime fiind in stare foarte grava, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent pe DN 13, pe raza localitatii Chendu din judetul Mures. Victima in stare grava, un barbat, a fost scoasa dintre fiarele masinii de catre echipajul de descarcerare din cadrul ISU…

- UPDATE: „Din primele date de la fața locului este vorba despre o coliziune intre un autoturism condus de un șofer de 55 de ani, din Buzau, și un autoturism condus de un șofer de 32 de ani, din Buzau. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului de 55 de ani, care a fost preluat de ambulanța …

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost solicitați miercuri, 17 aprilie, sa intervina pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor și de prim-ajutor in urma producerii unui accident rutier, pe E60 intre Vanatori și Saschiz. "La fața locului au fost alocate…