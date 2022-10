Accident de autocar în Columbia. Cel puțin 20 de persoane au murit Accidentul s-a produs sambata, 15 octombrie, pe autostrada pan-americana, in sud-vestul Columbiei. Cel puțin 20 de persoane au murit și alte 15 au fost ranite, a anunțat poliția locala, relateaza AFP, citata de Agerpres . Autocarul circula intre portul Tumaco si orasul Cali, iar accidentul a avut loc langa orașul Pasto, in departamentul columbian Narino. Potrivit primelor concluzii ale anchetatorilor, șoferul a pierdut controlul vehiculului la iesirea dintr-o curba, in condiții de ceața. Poliția vorbește despre o „defecțiune mecanica” a autocarului. ”Ipoteza este o avarie a sistemului de franare”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

