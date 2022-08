Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au murit și 5 au fost grav raniti intr-un accident de autocar care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, aproape de Veliko Tarnovo. 26 de persoane, dintre care 19 romani, se aflau in autocarul care s-a izbit de o masina și apoi a intrat intr-un copac.

- UPDATE – Autoritatile romane au trimis un elicopter in Bulgaria, pentru a evalua starea ranitilor in urma accidentului de autocar de azi-noapte. Aparatul de zbor are la bord si un medic pentru a evalua posibilitatea aducerii unora din victime in Romania. Dupa cum i-a declarat reporterului RRA, Daniela…