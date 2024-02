Stiri pe aceeasi tema

- Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la fața locului au fost alocate 1 autospeciala de stingere, 1 descarcerare, 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 1 unitate de terapie intensiva mobila si 1 ambulanța SMURD. In sprijinul forțelor din teren, au fost alocate și 2 ambulanțe…

- Un accident rutier a avut loc vineri seara in apropierea punctului de trecere a frontierei Vama Veche, unde un autoturism și un autocar au intrat in coliziune. A fost activat Planul Rosu de Interventie. Trei persoane, printre care și un copil, au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Autoritatile din Constanta au activat, vineri seara, Planul Rosu de Interventie dupa producerea unui accident rutier in apropiere de PTF Vama Veche, intre un autocar si un autoturism. Trei persoane aflate in masina au fost ranite. Pasagerii autocarului - 3 minori si 21 de adulti - au fost evaluati,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea 2 mai in județul Constanța, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche. Accident rutier a avut loc intre un autocar și un autoturism.

- Accident cumplit, marți in județul Timiș. La nivelul ISU TIMIȘ s-a activat Planul roșu de intervenție ca urmare a unui accident rutier produs pe DN 69, intre un autobuz, in care se aflau 18 persoane, dintre care, conducatorul a ramas incarcerat, și un autotren, in care se afla doar conducatorul. Din…

- Doua microbuze au fost implicate intr-un accident care a avut loc, in noaptea de marti spre miercuri, in judetul Salaj. A fost activat Planul Rosu de Interventie. 13 persoane au fost evaluate la fata locului, iar șapte dintre victime au fost transportate

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65, localitatea Scornicesti, judetul Olt, s a produs o coliziune fata spate intre un autocar de transport persoane si un autocamion.Din primele investigatii medicale, nu au rezultat victime.A fost activat Planul Rosu…