- Doi tineri (o fata de 27 de ani si un barbat de 28 de ani) au murit intr-un accident rutier care a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe drumul judetean DJ 892, intre localitatile Sarbova si Bacova, dupa ce soferul autoturismului in care se aflau a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un copac,…

- Duminica neagra pe sosele din Timis. Doi tineri nu au mai ajuns acasa, dupa un eveniment rutier nefericit, iar un al treilea se afla intre viata si moarte. Un tanar in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism dinspre localitatea Sarbova inspre Bacova, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra…

- Un teribil accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, pe un drum din Teleorman. O mașina in care se aflau doi tineri a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac. Tanarul in varsta de 35 de a murit, iar fata de 21 de ani a fost grav ranita.

- Un accident ingrozitor s-a produs in urma cu o seara, in Teleorman. Un șofer a murit, dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un TIR. Adrian a sarit din mașina in momentul impactului, iar in cele din urma și-a pierdut viața. Imaginile de la fața locului sunt de-a dreptul infioratoare.

- Patru tineri cu varste cuprinse intre 14 si 24 de ani au fost raniti, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Timis. Masina in care se aflau s-a rasturnat. La volan era un tanar cu permisul suspendat care bause, potrivit news.ro.Politistii si pompierii din Timis au intervenit,…

- Inca un accident grav s-a produs in Romania. Un tanar a murit pe loc, iar fratele sau este in stare critica, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intr-un șanț, in urma cu doar cateva ore. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața șoferului, iar celalalt tanar se lupta intre…

- Un groaznic accident a avut loc pe o șosea din Suceava! Mașina in care se aflau doi barbați s-a izbit violent de un TIR care era parcat. In urma impactului, unul dintre barbați a murit, iar celalalt a fost grav ranit.

- Vacanța sfarșita tragic! Doi romani, soț și soție, au murit intr-un accident cumplit in Grecia: Copiii lor, de 7 și 10 ani, sunt in stare criticaUn accident grav a avut loc pe autostrada Salonic-Serres, in Grecia. Un cuplu de romani și-a pierdut viața in urma impactului, iar copiii celor doi se afla…