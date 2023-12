Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident petrecut sambata pe DN 66 Hațeg – Simeria, in apropierea localitații Calan, din județul Hunedoara. Pentru doua dintre victime a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. „Pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana și cei ai Detașamentului Hunedoara…

- Pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana și cei ai Detașamentului Hunedoara au intervenit astazi cu o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD, in apropiere de localitatea Calan (E 79), unde a avut loc un accident rutier. In sprijinul pompierilor, pentru misiune au fost alocate și…

- Pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana și cei ai Detașamentului Hunedoara au intervenit astazi cu o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD, in apropiere de localitatea Calan (E 79), unde a avut loc un accident rutier. In sprijinul pompierilor, pentru misiune au fost alocate și…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident petrecut sambata pe DN 66 Hațeg - Simeria, in apropierea localitații Batiz, din județul Hunedoara. Trei persoane au fost ranite sambata intr-un accident petrecut pe DN 66 Hațeg - Simeria, in apropierea localitații Batiz, județul Hunedoara, informeaza…

- Traficul rutier a fost oprit vineri pe DN 13E, in zona localitații Boroșneu Mare, județul Covasna, in urma unui accident intre doua mașini. Șase persoane sunt ranite, dintre care una in stare grava.

- Un accident soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc, luni, pe DE 581 (DN 24), in zona intersectiei cu DC 88, in apropiere de localitatea Ireasca din judetul Galati, traficul rutier fiind blocat in zona, informeaza IPJ Galati, potrivit Agerpres.."Din verificarile preliminare efectuate de politistii…

- Traficul este blocat temporar pe Autostrada A7, Centura Bacau, km 0+700, in urma unui accident rutier. Se lucreaza la degajarea carosabilului și reluarea circulației, anunța DRDP Iași. Potrivit bacau.net, in evenimentul rutier au fost implicate doua camioane de la UMB și un autoturism inmatriculat in…