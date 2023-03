Accident cu trei răniți într-un oraș din Banat Un nou accident grav de circulație a avut loc ieri seara in județul Caraș-Severin. Doua mașini au fost implicate in incidentul din Oțelu Roșu, care a dus la ranirea a trei persoane, doi adulți și un minor. Accidentul s-a produs pe strada Hațegului din Oțelu Roșu. SVSU Oțelu Rosu și Ambulanța SMURD Caransebeș au intervenit […] Articolul Accident cu trei raniți intr-un oraș din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

