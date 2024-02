Stiri pe aceeasi tema

- Familia Umbrarescu a acceptat sa preia și sa revitalizeze combinatul metalurgic de la Oțelu Roșu (județul Caraș-Severin), potrivit presei locale, anunțul fiind facut vineri de prefectul Ioan Dragomir.

- Cu o avere estimata la peste 300 de milioane de euro, familia Umbrarescu a fost convinsa sa preia combinatul de la Oțelu Roșu, pe care rugina il amenința de ani buni. Primarul Luca Malaiescu a ajuns la Alexandru, fiul cel mare al lui Dorin Umbrarescu, caruia i-a prezentat oportunitatea de a produce…

- Doi barbați, de 26 și 37 de ani, din Oțelu Roșu, pe numele carora erau emise mandate europene de arestare pentru jaf armat in Austria, au fost depistați joi de polițiști, informeaza IPJ Caraș-Severin.

- Avand in vedere acțiunile cuprinse in Programul Propriu de Acțiuni pe anul 2023, elaborat in conformitate cu Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau a desfașurat in perioada aprilie – noiembrie 2023 actiuni de control in contextul “Campaniei naționale…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 2,23%, in primele zece luni din 2023, pana la 31.526, fata de 30.839 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), scrie Agerpres. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv…

- Inspectorii Direcției generale antifrauda fiscala (DGAF), din cadrul ANAF, au desfașurat in aceasta luna acțiuni de control la trei societați comerciale din București-Ilfov, care efectueaza prestari de servicii in domeniul constructiilor, informeaza instituția.

- ”Maine, de la ora 15:00, se deschide circulatia pe Lotul2 al Autostrazii de Centura Bucuresti (A0) Nord intre nodul rutier cu DN1 si nodul rutier cu A3 (Autostrada Bucuresti – Ploiesti)! Din cei 19 km finalizati se va circula momentan pe aproximativ 10 km, iar anul viitor, dupa asigurarea legaturii…

- Descinderi de amploare in Dambovița, joi de dimineața, intr-un dosar de evaziune fiscala și marturie mincinoasa in care patru persoane fizice sunt suspectate ca in ultimii ani au construit imobile pe care le-au vandut, menționand in documente subevaluat, uneori doar a terenurilor. Din investigațiile…