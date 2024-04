Accident cu trei mașini în Lețcani. Una dintre ele s-a răstunat La data de 11 aprilie, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgența 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc in localitatea Lețcani. Din primele cercetari ale polițiștilor a rezultat faptul ca șoferul unui autoturism in varsta de 63 de ani, ar fi patruns pe sens opus și ar […] Articolul Accident cu trei mașini in Lețcani. Una dintre ele s-a rastunat apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

