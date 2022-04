Accident cu o victimă încarcerată, în Cerghid Pompierii militari din cadrul Detașamentului Taru Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 21 aprilie, in jurul orei 15.01, la un accident rutier care a avut loc pe raza localitații Cerghid. "In accident este implicat un singur autoturism, acesta este intrat intr-un cap de pod. In urma impactului, o persoana este incarcerata, se intervine pentru … Post-ul Accident cu o victima incarcerata... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni au fost solicitați sa intervina duminica, 10 aprilie, in jurul orei 9.18, la un accident rutier care a avut loc in Cornești, comuna Adamuș. "Este vorba despre un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului a rezultat…

- Pompierii militari dinc adrul Detasementului Reghin au fost solicitati sa intervina miercuri, 6 aprilie, in jurul orei 9.23, la un accident rutier care a avut loc pe strada Principala din localitatea Bistra Muresului. "Este vorba despre un autoturism care a parasit partea carosabila si a lovit un cap…

- Un accident de circulație soldat cu ranirea unei persoane a avut loc in aceasta dupa-masa, pe raza localitații Apa, dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului masinii pe care o conducea și a ajuns cu mașina in șanț. Doua echipaje ale pompierilor satmareni au intervenit cu o autospeciala de descarcerare…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit miercuri, 23 februarie, in jurul orei 10.32, la un accident rutier care a avut loc in Berghia. "Este vorba despre o autoutilitara care a parasit partea carosabila și s-a izbit de un cap de pod. In urma evenimentului o persoana de…

- Accident rutier in aceasta seara la Somcuta Mare, la iesirea spre Satulung (zona Stejarul). Din primele informatii, in urma coliziunii dintre un autoturism si un autobuz a rezultat o persoana constienta, incarcerata. La fata locului intervin echipajul de descarcerare Baia Mare si un echipaj al Punctului…

- Accident rutier in aceasta seara la Somcuta Mare, la iesirea spre Satulung (zona Stejarul). Din primele informatii, in urma coliziunii dintre un autoturism si un autobuz a rezultat o persoana constienta, incarcerata. La fata locului intervin echipajul de descarcerare Baia Mare si un echipaj al Punctului…