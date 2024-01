Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta s a rasturnat in cursul zilei de marti, 2 Ianuarie 2024, pe strada Brasov din municipiul Bucuresti.Din primele informatii, in jurul orei 13:40, la intersectia strazii Brasov cu bulevardul Timisoara din municipiul Bucuresti, a avut loc un accident rutier in care a fost implicata o ambulanta.In…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in Sectorul 6 din București, la intersecția dintre Bulevardul Timișoara cu Strada Brașov, langa Plazza Mall. O ambulanța aflata in misiune, cu sirenele activate, a intrat in coliziune cu alte doua mașini. In urma impactului, autospeciala a fost rasturnata…

- Un accident in care au fost implicate o ambulanța și doua mașini a avut loc langa Plazza Mall, in București. In urma accidentului s-au inregistrat trei victime: doi pasageri și un șofer din cele doua autoturisme.Accidentul s-a petrecut, in Sectorul 6 din București, la intersecția dintre Blv. Timișoara…

- Potrivit acestuia, in accident au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat in afara partii carosabile."La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Botosani, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, doua ambulante SMURD, dar si o ambulanta…

- Șapte persoane au fost implicate intr-un accident, luni dimineața, pe o șosea din Capitala. Cinci dintre victime au avut nevoie de descarcerare pentru a fi scoase din mașini, conform Mediafax.Potrivit ISU București - Ilfov, accidentul a avut loc in jurul orei 03:32, pe Șoseaua Garii Cațelu din sectorul…

- Un accident in care au fost implicate mai multe autoturisme a avut loc in Capitala. In urma evenimentului rutier, doi oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportați la spital. Cinci mașini au fost serios avariate in urma unui accident. S-a intamplat pe Bulevardul Camil Ressu din București.…

- Un barbat a murit, iar trei femei au fost transportate la spital, in urma unui accident produs vineri seara la ieșire din localitatea Mihai Viteazu, județul Constanța. ISU Constanța, spune ca, in total, au fost inregistrate șase victime. Un barbat de 65 de ani, care ramasese incarcerat, a fost declarat…

- Accident teribil in Ilfov - Au fost implicate 16 mașini și un microbuz, sunt mai mulți raniți / FotoIn aceasta seara, pe raza localitații Balotești, județul Ilfov - DN 1 (sensul spre Ploiești) a avut loc un accident rutier intre 16 autoturisme și 1 microbuz, anunța DSU. In urma evenimentului,…